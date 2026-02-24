Colectivos reducirán su horario desde el 25 de febrero

Las empresas de transporte de corta y media distancia solo circularán entre las 06:00 y las 20:00. La medida, temporal, se debe al atraso de tres a cuatro meses en el pago de subsidios provinciales.

Afecta a usuarios de líneas como La Rubí, San Fernando, GM y 25 de Agosto.

En las últimas horas se conoció que los titulares de las Empresas Concesionarias del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la modalidad corta y media distancia comunicaron al secretario de Transporte que reducirán el servicio de 6 a 20 horas a partir del 25 de febrero.

Entre los fundamentos que señalan los dueños de las firmas La Rubí, Cooperativa San Fernando, GM y 25 de Agosto sobre la medida se encuentran la “permanente situación de falta de pago de los subsidios y compensaciones económicas que registran atrasos constantes de entre tres y cuatro meses, dilación extrema e injustificada que atenta de modo directo con la posibilidad de continuidad en la prestación del servicio y hace inviable el sostenimiento económico de la actividad. Hemos debido resolver como primera medida temporal, por imposibilidad material de cumplimiento de la prestación”.

Manifestaron también que “la medida anunciada se sostiene por la permanente desatención de los desembolsos a los que se encuentra obligado el Gobierno provincial con motivo de la dependencia en más de un 70% de los recursos estatales para el funcionamiento del servicio de transporte, toda vez que el valor de la tarifa resulta de la imposición arbitraria del Estado, totalmente alejada de lo que arroja la estructura de costos real de la explotación del servicio”.

En relación al tiempo que implementarán la medida, consistente en la reducción del servicio en el horario de 6 a 20 horas, explican que “se mantendrá en tanto el Estado provincial no recomponga la situación presente transfiriendo a las empresas