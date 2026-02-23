Home Catamarca El CAPS Pomancillo Oeste funcionará provisoriamente en el CCI MultiFray
La Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, brindará provisoriamente un espacio para albergar el CAPS de Pomancillo Oeste, en virtud del inicio de obras de refacción en el edificio, anunciadas por el Ministerio de Salud de la provincia.
El espacio será brindado a partir de un trabajo colaborativo entre el municipio y el Ministerio de Salud, que incluye una serie de acciones en conjunto que se llevan adelante, en beneficio de la comunidad.
El CAPS Pomancillo Oeste funcionará en un espacio del Centro de Cuidados Infantiles MultiFray que depende del municipio y que se ubica en el barrio 20 viviendas. De acuerdo a la información brindada oficialmente por el Ministerio de Salud la atención está garantizada, de lunes a viernes de 8 a 13 hs, el horario de atención habitual del CAPS.
Vale la pena destacar que la intendenta Alejandra Benavidez y la ministra de Salud Johana Carrizo, se reunieron meses atrás y acordaron consolidar una política de trabajo conjunto, orientada a acompañar y colaborar entre las instituciones buscando garantizar la prestación de la atención primaria de la salud en el departamento.
Desde el municipio se indicó que la intención de esta iniciativa es colaborar para que los vecinos y vecinas puedan seguir contando con un servicio tan vital como lo es la atención primaria de la salud, garantizando la continuidad y el acceso a prestaciones esenciales.
El CCI MultiFray de esa localidad, brinda actualmente diversos servicios a la comunidad y es, además, un lugar de gran uso y referencia para los vecinos.
Además de colaborar con el uso del espacio, el municipio también llevó adelante diferentes tareas de colaboración como obras de mantenimiento del sistema de iluminación del Hospital de San José y brinda el acceso al servicio de Internet en el nosocomio para optimizar el funcionamiento de diferentes servicios que requieren de informatización.
Por su parte, personal de Salud del Área Programática N° 2 trabaja articuladamente con la Secretaria de Desarrollo Social del municipio para llevar adelante campañas de vacunación, localidad por localidad, para facilitar el acceso a la prevención en los vecinos.
Estas acciones conjuntas reafirman el compromiso del municipio y del Ministerio de Salud de continuar articulando políticas públicas que promuevan el bienestar y buscan mejorar el acceso a servicios de salud a la comunidad.