El sistema eléctrico provincial llegó a Barranca Larga y avanza hacia la Puna

En el marco de su recorrida por el oeste catamarqueño, el gobernador Raúl Jalil encabezó una intensa agenda en el norte del departamento Belén que incluyó la inauguración de una obra eléctrica estratégica, la entrega de viviendas y de una ambulancia para comunidades de la Puna.

El mandatario dejó formalmente habilitado el tramo de 17 kilómetros de la línea eléctrica de 33 kV que une Villa Vil con Barranca Larga, parte del proyecto de interconexión que busca integrar a toda la región puneña al sistema energético provincial. La obra, ejecutada por Energía de Catamarca Sapem, permitirá garantizar un suministro más estable, eficiente y sostenible para las localidades de Villa Vil y Barranca Larga.

Durante el acto, Raúl destacó el impacto estructural de la iniciativa para el desarrollo del oeste provincial. “Hoy vivimos un momento histórico: la energía llegó a Barranca Larga y ya se licitó la continuidad desde Laguna Blanca hasta El Peñón y Antofagasta de la Sierra”, afirmó. En ese contexto, subrayó además el rol de la minería como motor económico regional, asociado al crecimiento del turismo, la agroindustria y proyectos culturales como la Ruta del Telar, con participación de la UNESCO y cooperación japonesa.

Por su parte, el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por la concreción de la obra de interconexión eléctrica que ya beneficia a Barranca Larga y destacó que se trata de “un sueño de hace mucho tiempo que hoy se hizo realidad” para las comunidades del norte de Belén.

En la oportunidad también se firmó el convenio que permitirá avanzar con la siguiente etapa de la interconexión, desde Barranca Larga hasta Laguna Blanca. Posteriormente, la traza continuará hacia El Peñón y Antofagasta de la Sierra, consolidando un esquema integral de abastecimiento eléctrico para la Puna, actualmente dependiente en gran medida de generación aislada mediante grupos electrógenos y paneles solares.