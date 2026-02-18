en espacios públicos para garantizar la higiene y la seguridad vial.

recolección de ramas, restos de poda y desmalezado integral

Es importante aclarar que, si bien no nos encontramos en temporada de poda, se ha detectado una acumulación de ramas derivada de trabajos de mantenimiento de empresas de servicios. Para mantener el orden, recordamos que el retiro de estos residuos debe coordinarse con antelación.

a través de los siguientes canales:

¿Cómo solicitar el retiro de restos de poda?

se encuentra realizando recorridos de inspección y control. En los casos donde se detectaron irregularidades en la disposición de residuos o falta de mantenimiento, ya se han emitido las notificaciones correspondientes.

Solicitamos la colaboración de los vecinos y vecinas en el

mantenimiento de frentes y terrenos privados

. Evitar la acumulación de malezas y escombros es fundamental para prevenir la proliferación de insectos y mantener la estética de nuestros barrios.