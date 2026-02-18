Ante el inicio de la temporada estival y la frecuencia de las lluvias, la Municipalidad de la Capital ha intensificado las tareas de mantenimiento en diversos puntos de la ciudad.
El operativo especial incluye la recolección de ramas, restos de poda y desmalezado integral en espacios públicos para garantizar la higiene y la seguridad vial.
Es importante aclarar que, si bien no nos encontramos en temporada de poda, se ha detectado una acumulación de ramas derivada de trabajos de mantenimiento de empresas de servicios. Para mantener el orden, recordamos que el retiro de estos residuos debe coordinarse con antelación.