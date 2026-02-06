En el marco de la visita del Club Atlético River Plate para la pretemporada de fútbol formativo, en las categorías Quinta y Séptima División en Catamarca, realizará cuatro encuentros amistosos con combinados capitalinos, con entrada libre y gratuita.
Los mismos se disputarán este domingo 8 de febrero, en la cancha de la Liga Catamarqueña de Fútbol, en dos tandas por la mañana y la tarde.
La jornada iniciará a las 9 hs, con el juego de la Quinta mientras que a las 10 hs lo hará la Séptima. Por la tarde, en la segunda tanda de partidos, comenzará a las 18 hs con la Séptima y cerrará la acción a las 19 hs la Quinta, para que todo el público catamarqueño pueda ver jugar a las formativas de River. Cabe recordar, que la Séptima División es la que se consagró Campeón en Miami en la disputa de la Messi Cup a finales de 2025.
La realización de la pretemporada, el dictado de una charla abierta sobre el Método Integral de Formación y estos partidos con entrada sin costo se concretaron gracias al trabajo del Gobierno de la provincia, mediante el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte a través de la Secretaría de Deportes y Recreación junto al Ministerio de Desarrollo Social.