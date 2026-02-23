Siguen las acciones contra el Dengue en la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones se llevarán a cabo en los barrios San Antonio Sur, San Antonio Oeste, San Carlos Oeste, Luis Franco sector A, B, C,D; B° Almirante Brown, 100vv, 50vv, 120vv, 104vv.