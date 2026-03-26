Acciones contra el Dengue en la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.
La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal el jueves 26 y viernes 27 de marzo, de 8 a 12 horas y de 16 a 19 horas.
Las acciones se llevarán a cabo en los barrios Ojo de Agua y 20vv
Además, la Base Nacional de Vectores realizará control focal en el barrio San Lorenzo, comprendiendo la Av. Presidente Castillo, Dermidio Galíndez, Av. Eulalia Ares de Vildoza y Ramón Olmos.
Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.