Alerta amarilla por tormentas para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió amarilla por tormenta para la tarde y noche de hoy.
Rige para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.
El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas., actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.