Boca y San Lorenzo afrontan un nuevo clásico en la Bombonera

El Xeneize llega en alza tras golear a Lanús y este miércoles desde las 19.45 afrontará otro duelo clave ante el Ciclón por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Boca Juniors recibirá este miércoles a San Lorenzo desde las 19.45 en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda afrontará su segundo clásico del año con el objetivo de confirmar la recuperación mostrada en la última jornada y seguir sumando puntos para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

Luego de un inicio irregular que generó fuertes críticas por parte de los hinchas, el Xeneize reaccionó en la jornada pasada con una contundente victoria 3 a 0 ante Lanús en La Fortaleza, mostrando su mejor versión en lo que va del campeonato. Ahora, el conjunto de la Ribera intentará trasladar ese rendimiento a La Bombonera, donde todavía no pudo ganar en sus últimas tres presentaciones, con empates frente a Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza, partidos en los que incluso bajó desde las tribunas el clásico reclamo: “Movete, Xeneize, movete…”.

En la tabla, Boca marcha sexto en la Zona A con 12 puntos y además ocupa el 10° lugar en la tabla anual, por lo que sumar de a tres aparece como una necesidad para afirmarse en los puestos de clasificación y evitar complicaciones en el tramo inicial del torneo.

En cuanto al equipo, Úbeda repetiría la misma formación que goleó al Granate, luego del gran funcionamiento colectivo mostrado en ese encuentro. De esta manera, volverían a ser titulares Tomás Aranda y Milton Delgado, mientras que las principales novedades aparecerían en el banco de suplentes: Tomás Belmonte quedó descartado por lesión y Alan Velasco junto a Ángel Romero recibieron el alta médica y podrían ocupar un lugar entre los relevos.

Por el lado de San Lorenzo, el equipo conducido por Damián Ayude llega con cuatro partidos sin perder, aunque con sensaciones encontradas: tres de esos encuentros terminaron en empate y además el Ciclón cayó en el clásico frente a Huracán, un punto que sigue siendo una deuda en la gestión del entrenador, que todavía no pudo ganar un clásico desde que asumió.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en agosto de 2024, también en La Bombonera, con triunfo de Boca por 3 a 2 en un partidazo. Aquella noche marcaron Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Cerutti en contra para el local, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón convirtieron para el conjunto azulgrana.

Probable formación de Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Posible formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.