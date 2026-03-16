Las acciones se llevarán a cabo en los barrios La Toma, Altos Verde, Jesús de Nazareth, René Favaloro, Nueva Catamarca, 80vv, San Jorge y Cruz Negra.

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo, de 8 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones se llevarán a cabo en los barrios La Toma, Altos Verde, Jesús de Nazareth, René Favaloro, Nueva Catamarca, 80vv, San Jorge y Cruz Negra.

También, la Base Nacional de Vectores realizará control focal en los barrios Jorge Bermúdez, 240vv, Capresca, Martín de Güemes y Jardín.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.