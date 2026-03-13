Estafa: Un mail falso de ARCA pide pagos por una supuesta compra en el exterior

En los últimos días comenzaron a circular correos electrónicos fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y hasta tienen el logo de la institución.
“Por medio de la presente nos dirigimos a usted en relación con la encomienda registra bajo el número de DNI *****, la cual se encuentra actualmente retenida en las instalaciones del Correo Central”, informa el texto que se trata de una estafa con un detalle que la delata: es enviado desde una dirección que no pertenece a la agencia de recaudación y control aduanero.
Justamente ARCA confirmó en sus redes sociales que es un mail y un intento de estafa. “Detectamos correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales y buscan obtener información personal de los contribuyentes.
El mensaje proviene de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial. Además, el remitente de respuesta tampoco corresponde a una casilla institucional”, advirtió ARCA.