Estafa: Un mail falso de ARCA pide pagos por una supuesta compra en el exterior

En los últimos días comenzaron a circular correos electrónicos fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y hasta tienen el logo de la institución.

“Por medio de la presente nos dirigimos a usted en relación con la encomienda registra bajo el número de DNI *****, la cual se encuentra actualmente retenida en las instalaciones del Correo Central”, informa el texto que se trata de una estafa con un detalle que la delata: es enviado desde una dirección que no pertenece a la agencia de recaudación y control aduanero.