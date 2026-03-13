El Defensor del Pueblo de Catamarca, Dr. Dalmacio Mera, participó ayer, junto a un equipo de trabajo de la institución, de la audiencia pública concretada para analizar el pedido de aumento tarifario solicitado por la empresa Aguas de Catamarca SAPEM.

En su alocución, el Defensor realizó una descripción del momento económico que vive el País, marcado por el cierre de fábricas y un aumento del desempleo, por lo que solicitó al Ministerio de Desarrollo Productivo no conceder el aumento del 63% en la tarifa, solicitado por la empresa Aguas de Catamarca.

“Quisiera iniciar mi exposición con la conclusión: recomendarle al Ministerio de Desarrollo Productivo que no apruebe la solicitud de la empresa respecto del aumento”, reclamó el Defensor, al argumentar que “toda ley, toda norma debe acompañar a un contexto”.

“El contexto de nuestra actualidad es de cierre de fábricas, pérdida de la capacidad adquisitiva, una inflación más moderada que en otras épocas pero que no para, y una morosidad que está al borde en muchas familias de la cesación de las obligaciones. Ese es el contexto en el cual la tarifa va a tener un impacto bien concreto, que por cierto nosotros consideramos que va a ser bien negativo. Entonces el Ministerio tiene que atender este contexto al momento de tomar la decisión respecto del pedido de la empresa”, sostuvo.

En otra parte de su alocución, Mera reclamó a las autoridades responsables de la convocatoria a audiencia pública, redoblar los esfuerzos de difusión y promoción para lograr una mayor participación por parte de la ciudadanía en estas instancias de debate.

“La participación también tiene que ver con la calidad de información que los participantes pueden tener a la vista y con el tiempo necesario para hacer un análisis criterioso para poder venir a emitir una opinión fundada que sirva a los efectos de avalar o rechazar la petición de la empresa. La verdad que, si uno analiza los pocos días que se ha tenido, más la falta de alguna información, entendemos que no están dadas las condiciones necesarias óptimas para que la participación sea la que debiera ser”, afirmó.

Por último, hizo mención al prolongado tiempo que pasó desde la última actualización tarifaria, en julio de 2024, situación que ahora se traduce en un perjuicio para los usuarios quienes deberán, eventualmente, hacer frente a un abultado incremento.

“Nadie responsable quiere que pase un año o un año y medio sin que la empresa pida la actualización de la tarifa. El contrato es bastante claro: cuando hay una variación del 5% en los cosos están dadas las condiciones de pedir el incremento. Entonces, ¿por qué esperar al 60%, si ese fuera el número”, se preguntó. Y apuntó: “Entonces también una recomendación que queremos hacer es: no esperar un año y medio o dos para tener que acomodar los números de la empresa y que le llegue al usuario de un día para el otro un aumento tan grande. Si la variación es mayor al 5%, pidamos una audiencia pública, ajustemos la tarifa, y no dejemos pasar tanto tiempo”.

Rol de la Defensoria

En otra parte de la exposición concedida a la Defensoría del Pueblo, el Dr. Federico Sanchez Ruiz, se refirió al rol de la Defensoría del Pueblo en términos generales, pero también lo que hace específicamente al ámbito de los servicios públicos.

En este sentido, recordó que la Defensoría del Pueblo fue creada en el año 2011, por sanción de la Legislatura de la Provincia, y que recién en 2025 el Poder Ejecutivo resolvió disolver el ex Ente Regulador, encomendar esas funciones de control y regulación al actual ministerio de Desarrollo Productivo, y al mismo tiempo poner en funcionamiento a la Defensoría del Pueblo.

“Su objetivo es la protección de los derechos de la ciudadanía frente a actos, acciones u omisiones de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas del Estado, empresas privadas o de participación estatal mayoritaria que presten servicios púbicos, y también con competencia en los poderes Legislativo y Judicial en su función administrativa”, explicó.

Por último, destacó que la Defensoría está dentro del Poder Legislativo, pero aclaró que es un órgano autárquico y autónomo que “no recibe ordenes de ningún órgano del Estado”.

Calidad del Servicio

La última exposición de la Defensoría del Pueblo estuvo a cargo del Ing. Anibal Martínez, quien se refirió estrictamente a la actualidad del servicio de agua potable.

“La Tarifa debe estar ligada indefectiblemente a la calidad del servicio y a la eficiencia, por lo que este aumento solicitado por Aguas de Catamarca, debe ser analizado, en forma conjunta: Precio – Calidad – Eficiencia”, afirmó.

Y seguidamente propuso a la Distribuidora una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio:

1 – Disminución de los cortes en el servicio de agua potable, sobre todo en época estival

2 – Previsiones para evitar las reiteradas roturas de cañerías (mantenimiento preventivo)

3 – Disminución de la gran cantidad de pérdidas o fugas de agua en la vía pública, y que se extienden en el tiempo sin reparar, lo que atenta gravemente contra la calidad del servicio. Esto incluye también la reposición inmediata de la carpeta asfáltica o cualquier sea el material extraído para los arreglos de las cañerías.

4.- Tomar las adecuadas previsiones respecto a la seguridad de las instalaciones, evitando la paralización del servicio de distribución de agua de red, por no tomar los debidos recaudos.

5 – Implementar recaudos cuando se realizan trabajos de reparación en la vía pública, como señalización adecuada, tanto visual, como lumínica, evitando riegos para los conductores de vehículos e, incluso, para peatones.

6 – Por último, optimizar los canales de comunicación y, de ser posible, ampliar la capacidad operativa del Call Center con el propósito de garantizar una respuesta al usuario.