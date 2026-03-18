Turistas y residentes tendrán este domingo 22 una nueva oportunidad para conectarse con la naturaleza y explorar la biodiversidad de las montañas catamarqueñas a través de una experiencia al aire libre.

La propuesta consiste en un Safari Fotográfico que forma parte de la agenda de actividades impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.

El recorrido tendrá como escenario el entorno natural del Pueblo Perdido de la Quebrada y la Quebrada del Tala, desde donde partirá la excursión que permitirá internarse en este ecosistema serrano caracterizado por su gran riqueza natural.

Durante el trayecto, los participantes podrán observar y registrar con sus cámaras o teléfonos la diversidad de fauna silvestre, incluyendo aves, insectos y otras especies que habitan la vegetación propia del Chaco árido, además de descubrir distintas especies de flora, paisajes naturales, rastros y huellas de animales.

El guía de la actividad, Roberto Salinas, explicó que la propuesta está pensada para que cualquier persona pueda participar sin necesidad de equipamiento especial.

“No hace falta llevar ninguna cámara en particular, sino cualquier dispositivo que pueda capturar las imágenes y, sobre todo, las vivencias. El safari apunta a poder observar, en algunos casos poder tocar la vegetación, sentir aromas y hasta degustar algunos frutos silvestres”, señaló.

El especialista destacó además que la experiencia permitirá ver y escuchar aves típicas de la zona y reconocer distintas especies propias de la región.

“Será un paseo único para observar e interpretar la biodiversidad del lugar, enriquecido además por el sitio arqueológico del Pueblo Perdido de la Quebrada, lo que le da un valor cultural muy importante a la propuesta”, agregó.

La actividad se desarrollará el domingo 22, de 8:30 a 11:00 horas, con punto de encuentro en el Pueblo Perdido de la Quebrada, y tendrá una dificultad baja, por lo que es apta para grandes y chicos.

La propuesta es gratuita y quienes deseen participar pueden realizar consultas o inscribirse comunicándose al 3834 41-1788.