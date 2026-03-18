Ledesma: “Galán debe tener algún problema de audición porque sigue sin presentar proyectos”

Home Catamarca Ledesma: “Galán debe tener algún problema de audición porque sigue sin presentar...
El presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma, se refirió a las recientes declaraciones del diputado Javier Galán y cuestionó su desempeño en el ámbito legislativo.
En ese sentido, Ledesma señaló que “llama la atención que el diputado afirme que genera proyectos en base a lo que va escuchando, porque en más de tres meses de gestión no ha presentado ningún proyecto en la Cámara”. Y agregó que “tal vez exista algún problema de audición, porque lo que dice escuchar no se traduce en ideas legislativas”.
Asimismo, remarcó que “no solo preocupa la falta de iniciativas, sino también su actitud en el recinto, ya que en reiteradas oportunidades, al momento de debatir y votar proyectos importantes, se levanta y se retira”. “Tal vez tenga vergüenza de lo sucedido en la anterior sesión que firmó la asistencia para que no se le descuente y ahora por los menos fue” agregó.
“Está situación abre un interrogante sobre el nivel de compromiso con la función para la que fue elegido”, sostuvo.
Para el jefe de la bancada peronista, el diputado “Galán es un tremendo vendedor de humo y hasta ahora cobra sin trabajar” y añadió “quizás los cheques voladores lo ponen tan nervioso que en vez de buen político lo convirtieron en ilusionista o peor aún en el Rey del Rebote: (Por los cheques que “rebotan” en el banco)” sentenció.
Finalmente, Ledesma se refirió al planteo sobre la realización de test antidrogas y expresó: “no tengo inconveniente, si quiere vamos ambos y nos realizamos un narcotest”.