Messi alcanzó los 900 goles oficiales en su carrera y rompió un récord histórico de Cristiano Ronaldo

Home Deportes Messi alcanzó los 900 goles oficiales en su carrera y rompió un...
El astro rosarino marcó ante Nashville en la Concachampions, acortó la diferencia con el delantero portugués y estableció una nueva marca.
Lionel Messi logró un nuevo hito en su gloriosa carrera deportiva. En la revancha contra Nashville SC por los octavos de final de la Concachampions, el astro anotó su gol 900 para volver a dejar su huella en la historia del fútbol mundial. La Pulga recibió un buen pase de Sergio Reguilón, quien llegó hasta el fondo y lo asistió para que luego de controlar frente a varios rivales, conectara un tiro rasante que pasó entre las piernas de Jeisson Palacios antes de meterse en la valla de Brian Schwake.
De esta manera, Lionel Messi batió un récord de Cristiano Ronaldo y se convirtió en el jugador más rápido y más joven de la historia del fútbol en marcar 900 goles: el argentino alcanzó esta marca con 38 años y 268 días en 1.142 partidos, mientras que el delantero portugués lo logró a 39 años y 213 días en 1.236 juegos.