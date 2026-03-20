Milei denunció una “carnicería” contra su Gobierno

El Presidente participó del Foro Económico del NOA, en Tucumán, donde cuestionó con dureza a la oposición y a sectores del empresariado. Defendió su política económica y apuntó contra lo que consideró prácticas “inmorales”.

El presidente Javier Milei participó ayer del Foro Económico del NOA, realizado en San Miguel de Tucumán, donde lanzó fuertes críticas contra la oposición y parte del empresariado, en medio de tensiones con figuras del sector industrial.

Durante su exposición, el mandatario aseguró que existe “una carnicería” contra su gestión, en alusión a cuestionamientos políticos y mediáticos. En ese marco, sostuvo que hay dirigentes y empresarios que promueven “precios más altos, salarios más bajos y empleos de peor calidad”, y vinculó estas prácticas con la corrupción.

En su discurso, Milei retomó conceptos del economista Adam Smith para explicar su visión sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso, al tiempo que defendió la competencia como motor del desarrollo. “Es necesario entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante”, planteó.

Además, el jefe de Estado cuestionó las intervenciones que, según su mirada, restringen la libertad de mercado y terminan perjudicando a la población. En ese sentido, afirmó que ciertas políticas buscan “beneficiar a unos pocos” en detrimento del conjunto de la sociedad.

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Finalmente, Milei remarcó que su gestión se apoya en principios morales como eje de la política económica. “No estamos dispuestos a avanzar violentando la vida, la libertad y la propiedad”, sostuvo, y aseguró que las decisiones de gobierno deben estar guiadas por valores que garanticen un desarrollo sostenible.