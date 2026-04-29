Adorni defendió el plan económico, criticó al kirchnerismo y evitó hablar de su patrimonio

Con el apoyo del presidente Milei, el ministro coordinador brinda su informe de gestión en el Congreso y responde más de 2000 preguntas de los legisladores, algunas vinculadas a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Se espera que la sesión dure más de 6 horas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni abrió su exposición ante la Cámara de Diputados con una definición política que buscó fijar el eje de su discurso. Aseguró que el Gobierno “solo se debe a la gente común” y que defiende “el interés de los que trabajan, estudian y se esfuerzan”, al iniciar su informe sobre la marcha general de la gestión.

Eludió por ahora cualquier referencia a su crecimiento patrimonial, los viajes que hizo junto a su familia y las investigaciones judiciales que investigan un presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Tomó esa misma postura en el informe escrito de casi 2000 páginas que presentó previamente.

El público presente aplaudió con fuerza cuando el funcionario enfatizó que “todos los argentinos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario”, en referencia a la sanción de la ley de inocencia fiscal. Según explicó, la norma busca blindar a los contribuyentes y revertir la carga de la prueba.

Plan económico

Respecto del rumbo económico, Adorni admitió inconsistencias. “Sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”, reconoció Adorni, aunque desligó al Gobierno de ese desfase. Atribuyó el “retraso” en el camino de la “reconstrucción” a “la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”.

Según explicó, ese proceso derivó en una fuerte inestabilidad financiera: el riesgo país se disparó ante la expectativa de un eventual triunfo opositor, se dolarizó el 40% de la base monetaria y las tasas se quintuplicaron, lo que -planteó- terminó afectando el crédito y el bolsillo de las familias.

En esa línea, redobló las críticas y sostuvo que se trató de “un plan deliberado, sistemático y golpista”. También acusó a la oposición de “operar financieramente contra el Gobierno” y de impulsar leyes en el Congreso con el objetivo de “romper el equilibrio fiscal”.

Milei y su hermana, como el resto del gabinete, lo acompaña desde los palcos en una fuerte señal de apoyo.

Reformas

En otro tramo que generó impacto en el recinto, Adorni destacó la aprobación de la reforma laboral y sostuvo que permitirá ampliar la formalización del empleo, reducir la litigiosidad y adaptar las relaciones laborales “a los tiempos actuales”. En ese punto, lanzó una advertencia dirigida al Poder Judicial: “Esperemos que algunos jueces laborales entiendan el régimen”, afirmó.

La referencia no fue casual. La reforma enfrenta cuestionamientos en la Justicia y algunos de sus artículos quedaron en suspenso tras una serie de amparos. No es la primera vez que ocurre: el capítulo laboral del DNU 70 también había sido frenado por tribunales.

En ese marco, Adorni planteó que la administración de Javier Milei lleva adelante “un camino de reformas” orientado a revertir el rumbo de un país que, según describió, llegó a 2023 sin perspectivas de crecimiento, atravesado por la inflación, la inseguridad y el deterioro económico. Según sostuvo, ese proceso busca dejar atrás “el populismo trágico” y sentar las bases de un cambio estructural.

Adorni también procuró ubicar ese programa en una lógica de largo plazo. Afirmó que el Gobierno no está enfocado en la próxima elección, sino en los próximos años de la Argentina, y presentó los resultados económicos como parte de ese proceso, al que definió como un intento de devolverles a los ciudadanos “todo lo que les fue arrebatado”.

En el repaso de la herencia recibida, Adorni afirmó que los resultados de la gestión “han sido contundentes y positivos” y sostuvo que el país comenzó a “sentar las bases de un nuevo comienzo”, en línea con lo planteado por el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias.

En ese marco, cuestionó a los gobiernos anteriores por haber “perpetuado la decadencia” y aseguró que la actual administración busca encarar un cambio estructural que el sistema político evitó durante décadas.

Adorni llegó temprano al Congreso, minutos antes de las 9, y se instaló en el despacho de Presidencia de la Cámara de Diputados para ultimar los detalles de su exposición. El jefe de Gabinete brinda este miércoles su informe de gestión mensual que dicta la Constitución Nacional ante el recinto de Diputados, con un discurso de tono institucional y centrado en los ejes económicos del Gobierno.

Ese enfoque deja, en principio, en un segundo plano los temas que concentran la mayor tensión política: las causas judiciales que lo involucran, su situación patrimonial y los viajes que fueron objeto de investigación. Hasta el momento, no hubo señales de que el jefe de Gabinete vaya a introducir referencias espontáneas a esos puntos en su exposición inicial.

La puesta en escena fue preparada en los días previos. El lunes, Adorni ensayó su discurso en el recinto vacío, luego de mantener una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que terminaron de ajustar el formato de la presentación.

La incógnita central pasa por si, más allá del discurso inicial, el jefe de Gabinete abordará estos temas durante la ronda de preguntas de los legisladores. En su informe escrito -remitido previamente al Congreso- evitó dar precisiones sobre su patrimonio, se amparó en el carácter “reservado” de los anexos de su declaración jurada y no aclaró quién financió algunos de sus viajes personales, como el traslado en vuelo privado a Punta del Este.

También defendió el uso del avión presidencial en misiones oficiales, negó irregularidades y limitó el alcance de las respuestas al señalar que parte de los hechos cuestionados corresponden a su etapa como vocero presidencial y no a su función actual.