Arranca la 4ta fecha del apertura de la Capital

La Liga Catamarqueña de Fútbol dará inicio hoy jueves por la tarde a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 “Luis Alberto Álvarez”, con una agenda intensa distribuida en tres escenarios y con varios equipos que buscarán afirmarse en la pelea por los primeros puestos. La acción comenzará en la cancha de Américo Tesorieri, donde desde las 14:00 Sarmiento intentará sostener su puntaje ideal frente a Valle Chico, en un duelo clave por la cima de la divisional B. Más tarde, a las 16:00, el local Tesorieri se medirá con Independiente de Huillapima por la Primera A, buscando recuperarse tras su última caída. En el predio de Independiente de la Primero de Mayo, la jornada arrancará también a las 14:00 con otro choque determinante del Ascenso: La Fiel, uno de los líderes invictos, enfrentará a La Estación de Miraflores, que busca alcanzarlo en la tabla. Luego, a las 16:00, el conjunto local se cruzará con Estudiantes de La Tablada, en un partido importante para ambos en sus aspiraciones de escalar posiciones en la división mayor. Por su parte, el estadio Malvinas Argentinas ofrecerá dos encuentros. A las 15:00, Inter del Norte y Liberal Argentino protagonizarán un cruce entre equipos que aún no conocen la victoria y necesitan sumar con urgencia en el ascenso. Finalmente, a las 17:00, por la divisional A, San Lorenzo de Alem buscará subirse a lo más alto cuando reciba a Juventud Unida de Santa Rosa, que intentará cortar su racha negativa. Con seis partidos repartidos a lo largo de la tarde y en distintos escenarios, la cuarta fecha promete emociones fuertes y puede empezar a marcar tendencias en el desarrollo del campeonato. Gentileza: Botineros