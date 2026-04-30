Catamarca mostró su potencial productivo en la Expo EFI

Con la participación del gobernador Raúl Jalil, se inauguró la 13° edición de la Expo EFI, la principal convención de economía, finanzas e inversiones del país, que se desarrolla en el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC).

El evento, organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, reúne a referentes clave del ámbito político y empresarial, con la presencia destacada del presidente Javier Milei, además de ministros, gobernadores y líderes del sector privado.

En ese marco, Raúl Jalil compartió panel con sus pares Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), donde expuso el modelo productivo de Catamarca y destacó las oportunidades económicas que ofrece la provincia.

Durante su intervención, el mandatario realizó un balance positivo del contexto económico nacional, valorando la desaceleración de la inflación y un escenario de mayor previsibilidad. En ese sentido, subrayó el crecimiento sostenido de las inversiones, especialmente en el sector minero, con eje en el litio.

“En este trimestre duplicamos las exportaciones respecto al anterior, alcanzando entre 8.000 y 9.000 millones de dólares”, afirmó Jalil, al tiempo que destacó el impulso de otras actividades estratégicas como la producción agrícola -con el desarrollo de un clúster semillero- y el turismo.

La Expo EFI se consolida como el principal espacio de análisis económico del país, donde durante dos jornadas se debaten los desafíos y oportunidades de la Argentina en un contexto global cambiante, con foco en inversiones, financiamiento y desarrollo productivo.

Minería, articulación regional y desafíos estructurales

En paralelo, la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, participó del panel “La visión de las provincias”, junto a representantes de Mendoza, San Juan y Salta.

En su exposición, destacó los avances en la articulación regional a través de la Mesa del Litio, integrada junto a Salta y Jujuy, y aseguró que ese espacio “pasó de ser una intención a una agenda concreta”, con resultados en promoción de inversiones y cooperación técnica.

Regalado señaló que uno de los principales desafíos del sector es el desarrollo de infraestructura y logística, además de fortalecer el entramado de proveedores locales, en un contexto de expansión no solo del litio, sino también de otros recursos estratégicos como el cobre.

En cuanto al control ambiental, la funcionaria remarcó que Catamarca cuenta con una base sólida que hoy se potencia con mayor incorporación tecnológica, articulación institucional y mecanismos de transparencia. “Apuntamos a una minería con controles rigurosos, participación ciudadana y estándares que generen confianza en la sociedad”, concluyó.