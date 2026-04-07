Este sábado se larga el torneo de fútbol barrial F10

Este sábado 11 de abril, el fútbol amateur de Catamarca vuelve a ser novedad con el lanzamiento del primer torneo de “Fútbol 10” que ofrecerá grandes premios en efectivo y una organización de primer nivel. Se llevará a cabo en el predio Deportivo Virgen Morena, ubicado en Ruta 33, en Valle Viejo, a metros de Av. Circunvalación, un nuevo espacio para disfrutar con amigos y en familia, que nucleará a los amantes del fútbol de distintos puntos de la ciudad. La cita está prevista iniciar a las 09 de la mañana y se extenderá todo el día, donde competirán en formato 10 vs 10, en una cancha diseñada especialmente para este formato y con un suelo de especial para lo que será una competencia prometedora. Desde la organización informaron que las inscripciones siguen abiertas, y los interesados en participar deberán comunicarse al 3834-19-21-00.