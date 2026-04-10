sábado, abril 11, 2026
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Jalil hace cambios en el gabinente provincial

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En las últimas horas se conoció que el Gobierno de la Provincia removerá algunos puestos de funcionarios y unificará algunas áreas como Educación.

En este contexto, el doctor Nicolás Rosales Matienzo deja el cargo de ministro de Educación y será postulado como nuevo Fiscal de Estado, en reemplazo del Dr. Marcos Denett, que pasará a formar parte del staff directivo de la empresa minera YMAD.

En tanto, el Ministerio de Educación será unificado con el Ministerio de Trabajo, Recursos Humanos y Planificación que dirige Verónica Soria. En este marco, algunas de las áreas de las carteras serán rediseñadas, se precisó.

Desde el gobierno informaron que el objetivo de esta unificacón se debe a un ordenamiento del Sistema Educativo, con una visión enfocada en el nuevo mundo del trabajo.

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