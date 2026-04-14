Jalil recibió a dirigentes de los clubes de la Liga Catamarqueña de Fútbol

El gobernador Raúl Jalil recibió ayer, en Casa de Gobierno, a dirigentes de los clubes que conforman la Liga Catamarqueña de Fútbol para analizar la realidad de las instituciones deportivas en el contexto actual y evaluar acciones de apoyo.

En la oportunidad, el mandatario se comprometió a trabajar en conjunto con las diversas instituciones deportivas para encontrar diferentes alternativas y soluciones a la problemática y estudiar un aporte económico a futuro.

Se debe recordar que, a través del Plan de Infraestructura Deportiva, en 2025, se inauguraron obras en clubes como Liberal Argentino, El Auténtico y en la sede de la Liga Catamarqueña (Salón de Usos Múltiples y un Playón Deportivo). Además, dentro de este mismo plan, se realizaron aportes al club Villa Cubas.

Además del gobernador participaron del diálogo los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Cultura, Turismo y Deportes, Daiana Roldán; el secretario de Deportes, Guillermo Perna; la secretaria de Estado de Gabinete, Luz María Soria, y la titular de la Liga Catamarqueña de Fútbol, Sylvia Giménez.