Juan Zelarayán, presidente de la Caja de Crédito de la Municipalidad de la Capital, señaló que el organismo está trabajando normalmente con todas sus operatorias.

El funcionario indicó que el corte de calle que se registró ayer a la mañana fue protagonizado por “unas cuatro personas que ya tienen créditos otorgados y no querían esperar para hacer un trámite”, lo cual no alteró la tarea habitual.

“Como se informó por diversos medios, a las 12 comenzamos con la entrega de turnos, y los créditos están disponibles para empleados, contratados y becados. Trabajamos con la misma modalidad desde hace años sin ningún inconveniente y lo seguiremos haciendo”, aseveró.