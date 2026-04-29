Ledesma destacó a deportistas catamarqueñas y pidió prudencia por el caso Galán

En una jornada que combinó reconocimiento deportivo y definiciones políticas, el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma,valoró la distinción a dos atletas catamarqueñas. Reconoció a Mercedes Gallo y Julieta Saracho por su trayectoria deportiva. El acto legislativo tuvo como eje el homenaje a dos jóvenes deportistas, una destacada en judo y otra en motocross, quienes vienen representando a la provincia en distintas competencias. Ledesma subrayó el esfuerzo y la dedicación de ambas, y destacó el rol de sus familias en el acompañamiento.

“Son mujeres que se abren camino con mucho sacrificio, dejando de lado muchas cosas para poder alcanzar sus objetivos. Para nosotros es una gran responsabilidad, pero también un orgullo poder reconocerlas y acompañarlas en este proceso”, expresó el legislador, al tiempo que consideró que este tipo de gestos “incentivan a seguir trabajando y representando a Catamarca de la mejor manera”. Caso Galán En el plano político, se refirió a las denuncias contra el diputado Javier Galán. Consultado al respecto, Ledesma evitó fijar una postura partidaria y remarcó que se trata de un tema que debe resolverse en el ámbito judicial. “El bloque no ha tratado el tema. Es una cuestión que debe investigar la Justicia. No nos corresponde emitir juicios ni condenas”, afirmó. En esa línea, insistió en la necesidad de actuar con prudencia y respetar los tiempos institucionales. El legislador sostuvo que, en caso de que la Justicia avance con un pedido de desafuero, el procedimiento deberá seguir su curso dentro de la Cámara, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y posteriormente en el recinto. En relación a las declaraciones del legislador denunciado, quien vinculó la situación a una supuesta maniobra política, Ledesma consideró que se trata de “parte de su estrategia de defensa” y descartó cualquier tipo de intervención del oficialismo. Reforma electoral Finalmente, al ser consultado sobre el debate en torno a una posible reforma electoral a nivel nacional, Ledesma consideró que no es una prioridad en el contexto actual. “Hoy la preocupación de la gente es llegar a fin de mes”, sostuvo. En ese marco, se manifestó a favor de mantener las PASO como herramienta democrática para la definición de candidaturas, y coincidió en ese punto con el senador Flavio Fama, quien también se expresó en contra de su eliminación.