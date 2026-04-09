Policias salvaron la vida de un niño

El profesionalismo de Policías de la Provincia fue crucial para salvar a una persona en una situación de emergencia.

Ayer se presentó en la base del Grupo de Intervención Rápida (GIR Sur), ubicada en el barrio Villa Eumelia, una mujer de 39 años de edad, con un bebé en brazos pidiendo auxilio, ya que aparentemente se habría broncoaspirado.

Rápidamente, los Oficiales Ayudantes Lucas de La Peña y Carlos Yubel, tomaron al pequeño de 1 mes de vida y notaron que aparentemente tenía las vías respiratorias obstruidas y pocos signos vitales.

De inmediato, el personal interviniente le practicó las maniobras de Heimlich, logrando que reaccionara, siendo estabilizado y trasladado en la unidad móvil hacia el Hospital Carlos Bravo.