La Secretaría de Producción del Municipio de Tinogasta llevó adelante un operativo de tutorado y poda sobre ejemplares ubicados en calle 25 de Mayo y el casco céntrico, en el marco del plan de forestación que impulsa la gestión municipal para fortalecer el arbolado urbano y mejorar los espacios públicos.

Las tareas realizadas apuntan al mantenimiento, cuidado y desarrollo saludable de las especies, promoviendo un crecimiento adecuado y garantizando mejores condiciones para su conservación. Estas acciones forman parte de una política sostenida que busca consolidar más pulmones urbanos, fundamentales para generar sombra, frescura, reducir ruidos y aportar una estética natural que embellece la ciudad.

El arbolado cumple un rol clave en la calidad de vida de la comunidad, no solo por su valor ambiental, sino también por los beneficios que brinda en materia de bienestar, equilibrio ecológico y construcción de entornos más amigables y sustentables.

Desde el Municipio se remarcó que estas intervenciones forman parte de un trabajo planificado para seguir fortaleciendo la infraestructura verde del departamento, entendiendo que cuidar el ambiente también es construir futuro.

Asimismo, se solicita a toda la comunidad acompañar estas acciones con compromiso y responsabilidad, colaborando con el cuidado de las plantas, ya que representan un beneficio colectivo y un patrimonio natural que es de todos.