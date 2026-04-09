Transporte y UTA trabajan en la preservación de los puestos de trabajo en el sector

El gremio expresó su preocupación por la reducción de frecuencias en algunos recorridos, advirtiendo que esta situación podría impactar en las horas de trabajo de los choferes y, en consecuencia, en sus ingresos.

En el marco de la mesa de trabajo para ordenar el sistema de transporte urbano, el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, se reunió con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En la ocasión, el gremio expresó su preocupación por la reducción de frecuencias en algunos recorridos, advirtiendo que esta situación podría impactar en las horas de trabajo de los choferes y, en consecuencia, en sus ingresos.

En este contexto, desde el ministerio reafirmaron su rol de articulación entre los distintos actores del sistema, con el objetivo de sostener el servicio en condiciones reales de operación y brindar previsibilidad tanto a trabajadores como a usuarios.

Poliche remarcó que el objetivo es preservar el empleo y asegurar la continuidad de un servicio esencial, en un escenario complejo que requiere acuerdos y coordinación permanente.

Las reuniones continuarán en los próximos días con el objetivo de avanzar en definiciones que permitan ordenar el sistema, reduciendo el impacto en los usuarios y sosteniendo la prestación en toda la provincia.