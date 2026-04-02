Valle Viejo será sede del Ultra Trail Cuesta El Portezuelo

La Cuesta El Portezuelo volverá a ser escenario de una de las competencias más exigentes del calendario deportivo con la realización del Ultra Trail Cuesta El Portezuelo, que se llevará a cabo el próximo 4 de abril, convocando a corredores en distintas distancias y niveles de experiencia. La competencia se desarrollará entre las 6 y las 18 horas, con circuitos de 12K, 21K, 35K y 50K, atravesando terrenos de montaña que combinan exigencia física, técnica y paisajes característicos de la región. El evento propone un desafío integral para atletas que buscan poner a prueba su resistencia en un entorno natural único. Las acreditaciones se realizarán el viernes 3 de abril en la Oficina de Turismo, ubicada en Plaza El Aborigen, en los horarios de 9 a 13 y de 15 a 20 horas, instancia en la que los participantes deberán completar los requisitos previos a la competencia. En este marco, El Portezuelo se consolida como un destino estratégico para el desarrollo de eventos deportivos de montaña, gracias a sus condiciones naturales. La riqueza de su flora y fauna, junto a la imponente geografía de la cuesta, ofrecen un escenario ideal para este tipo de disciplinas. Ubicado en el Valle Central, El Portezuelo se posiciona como el único destino de montaña de estas características en la zona, lo que fortalece su proyección como sede de competencias que combinan deporte, turismo y naturaleza.