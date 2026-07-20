ANSES paga la AUH con aumento en agosto: nuevos montos y fechas de cobro

La ANSES aplicará un aumento del 1,9% a la AUH en agosto de 2026. Conocé cuánto se cobra por hijo, los montos de la Tarjeta Alimentar y el calendario completo de pagos según el DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos para agosto de 2026. Luego de que el INDEC informara que la inflación de junio fue del 1,9%, las prestaciones sociales volverán a actualizarse por la fórmula de movilidad vigente.

Como resultado, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un monto superior al de julio. Además, quienes cumplan con los requisitos continuarán recibiendo de manera automática la Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

¿Cuánto cobra la AUH de ANSES en agosto de 2026?

Con el aumento del 1,9%, el monto bruto de la AUH pasará de $148.049 a $150.861,90 por cada hijo.

Sin embargo, ANSES deposita todos los meses el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Los valores para agosto quedan de la siguiente manera:

. Monto bruto: $150.861,90.

. Monto a cobrar (80%): $120.689,52.

. Monto retenido (20%): $30.172,38.

Ese porcentaje retenido se paga en una única cuota cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en agosto

Los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Los montos vigentes son:

. Familias con un hijo: $72.250.

. Familias con dos hijos: $113.299.

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que se cobra la AUH.

Además, las familias con niños de hasta 3 años pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se asigna de manera automática a:

. Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

. Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

. Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), según la normativa vigente.

No es necesario realizar una inscripción, ya que ANSES cruza la información con las bases de datos y acredita el beneficio de forma directa.

Calendario de pagos de la AUH en agosto de 2026

El cronograma de pagos quedó establecido según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 17 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.