Abogada de la familia del remisero confirmó que el cuerpo es de Martín Palacio

Sonia Gómez, abogada de la familia de Martín Palacio, el remisero desaparecido el 7 de octubre, confirmó en diálogo con Cadena 3 que el cuerpo hallado en un camino rural de Puerto Yeruá, a 35 kilómetros de Concordia, pertenece a Martín.

Sin embargo, aclaró que la familia aún debe viajar para realizar el reconocimiento oficial. “La familia está desconsolada, muy mal, están muy tristes. Es 100% seguro que es Martín”, afirmó Gómez a esta emisora, destacando que los tatuajes visibles en el torso del cuerpo encontrado son un indicio clave. Sin embargo, señaló: “No lo confirmo porque la familia todavía tiene que viajar a reconocerlo”.

En relación al caso, que se vincula al doble femicidio de Luna Micaela Giardina y Mariel Zamudio en Villa Serrana, Córdoba, la abogada describió al principal sospechoso, Pablo Rodríguez Laurta, como “un narcisista, psicópata, de los más peligrosos”.

Según Gómez, Laurta actuaba con un plan premeditado: “Traen un plan abajo del brazo, una agenda encubierta. Tienen todo detalladamente cómo van a ser, cuándo y dónde. No tienen sentimientos, son vampiros energéticos manejados por el ego y seductores. Le habrá ganado la confianza a Martín, por eso él, relajado, fue a buscarlo”.

Gómez también confirmó que Palacio y Laurta ya se conocían previamente. “Durante la pandemia, Laurta lo contactó para pedirle presupuestos de viajes y después hicieron dos viajes. No sé a dónde ni cuándo, pero la relación del dueño de la empresa con su cliente fue esa: dos viajes y este era el tercero”, explicó.

Esto sugiere que Laurta preparó el terreno, ganándose la confianza de Palacio, quien lo trasladaba como remisero en trayectos de larga distancia.

Consultada sobre las circunstancias del crimen y el estado del cuerpo, que fue hallado desmembrado, Gómez prefirió no profundizar: “Sobre eso no voy a hablar porque no suma a todo lo que está pasando”.

La abogada subrayó el dolor de la familia y la dificultad de comprender las acciones de Laurta: “De los psicópatas no se pueden encontrar explicaciones, concluyó”.