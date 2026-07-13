Avanza un proyecto de economía circular en el Parque Industrial El Pantanillo

Será un centro modelo en la región para la gestión integral y ecológica de vehículos que llegaron al final de su vida útil o que se encuentran en estado de siniestro.

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, realizó una visita a la planta en construcción del proyecto Recuperos Catamarca S.R.L., ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, donde fue recibido por directivos de la firma, quienes le enseñaron el avance de las obras de lo que será, según definieron, un centro modelo en la región para la gestión integral y ecológica de vehículos que llegaron al final de su vida útil o que se encuentran en estado de siniestro.

Según reza el proyecto, la planta abordará una problemática global y local de alto impacto: la acumulación de vehículos abandonados o desechados de manera inadecuada, los cuales anualmente generan focos latentes de contaminación en el suelo, el agua y el aire. Ante este escenario, la puesta en marcha de esta planta se consolida como una respuesta estructural que articula de forma virtuosa el cuidado ambiental con la generación de riqueza en el territorio provincial.

Fomento de la economía circular

La empresa Recuperos Catamarca S.R.L. implementará tecnologías avanzadas y procesos estandarizados para asegurar la descontaminación previa, la recuperación de fluidos y la reutilización de partes y materiales aptos. De esta manera, el material remanente será reinsertado en el ciclo productivo siderúrgico, minimizando drásticamente la generación de residuos y la presión sobre la extracción de recursos naturales.

En su visita, el ministro Castro fue ilustrado sobre los ejes claves del proyecto que son la “mitigación del impacto ambiental y fomento de la economía circular, generación de empleo genuino”.

“Esta planta representa un salto cualitativo en la política industrial que impulsamos, ya que no solo se va a resolver un problema ambiental, sino que apostamos a que estos proyectos de economía circular sean fuentes genuinas de inversión y generación de empleo para los catamarqueños”, sostuvo Castro al finalizar la visita.