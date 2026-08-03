Luck Ra rompió el silencio sobre su separación de La Joaqui: “La relación para mí no iba más”

El cantante confirmó que fue quien tomó la decisión de poner fin al vínculo y desmintió que las hijas de la artista o un supuesto romance con Tuli Acosta hayan influido en la ruptura.

Luck Ra rompió el silencio después de que La Joaqui confirmara la separación y explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a terminar la relación. El cantante habló con Ángel de Brito, quien compartió al aire de LAM (América) los mensajes que intercambiaron.

Según contó el conductor, el artista le respondió desde Nueva York, donde se encuentra por compromisos laborales, y le reveló que estaba recibiendo una gran cantidad de críticas en las redes sociales a raíz de la ruptura.

“Me confirmó todo lo que contamos acá. Él decidió terminar la relación porque no quería que empeore. Estaban bien, pero ya se daba cuenta de que no iba para más de su parte”, relató De Brito.

De acuerdo con el periodista, Luck Ra también quiso aclarar una de las versiones que más repercusión tuvo en las últimas horas: que el vínculo con las hijas de La Joaqui habría influido en la separación.

“Estaba un poco enojado con el tema de que lo criticaban porque no se bancaba a las hijas. Me dijo: ‘Yo con las nenas tengo una relación. De hecho, yo tuve un padrastro, mi mamá tuvo otra pareja y entiendo perfectamente cómo es esa situación’”, leyó el conductor.

En ese sentido, el cantante negó que ese haya sido el motivo de la ruptura. “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes. No quería que la relación terminara peor por estirar algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería”, aseguró.

Además, insistió en que no existió ningún conflicto con las hijas de la cantante. “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas. Entiendo perfectamente todo este conflicto. No había ningún tipo de competencia interna ni ningún problema de esa naturaleza”, sostuvo.

Luck Ra también respondió a las versiones que lo vincularon sentimentalmente con Tuli Acosta y descartó por completo esa posibilidad. “Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, afirmó.

Por último, expresó su malestar por la exposición que tuvo la ruptura y aseguró que no pudo atravesar el duelo en privado. “No tuve tiempo para digerir la separación y ya se hizo público”, lamentó.

Antes de cerrar la conversación, el músico destacó el vínculo que construyó con La Joaqui durante el tiempo que estuvieron juntos. “Mucha gente le hizo daño a La Joaqui y el único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto”, dijo.

Y resumió el motivo de la separación con una frase contundente: “La relación para mí no iba más”.