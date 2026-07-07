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Brutal ataque de una mujer a otra en la zona sur

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By Datamarca5

Ayer, alertado por el SAE-911, personal del COEM-Kappa se constituyó en el barrio Santa Marta por un desorden, donde una mujer quedó detenida por agredir a una joven de manera violenta.

En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de una mujer mayor de edad, de apellido Díaz (40), quien fue sindicada por una joven de 21 años, como la presunta autora de haberla amenazado de muerte, para luego agredirla físicamente con un trozo de vidrio, una tijera y una cadena de moto, que quedaron en calidad de secuestro.

Por lo acontecido, la aprehendida fue alojada en la Comisaría de la Mujer a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir, en tanto que se invitó a la damnificada a realizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9.

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