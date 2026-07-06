CAMYEN y Cultura impulsan una iniciativa para fortalecer la producción artesanal

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de CAMYEN para avanzar en una iniciativa destinada a fortalecer la producción artesanal a partir del uso de minerales de origen catamarqueño.

Durante la reunión se realizó la entrega de 10 kilos de rodocrosita proveniente de Minas Capillitas, Andalgalá, por parte de CAMYEN, que permitirá premiar con materia prima a los artesanos que resulten distinguidos por el jurado de la Fiesta del Poncho 2026 en ese rubro artesanal.

La piedra será entregada en estado bruto, promoviendo el aprovechamiento de uno de los recursos minerales más representativos de la provincia y fomentando la generación de productos con identidad catamarqueña.

Del encuentro participaron el presidente de CAMYEN, Ing. Jorge Barrera Albarracín; el vicepresidente, Mgtr. Gabriel Molina; la directora de la Escuela Pública de Orfebrería, Ailín Perea, y el escultor Mariano Desmonteix, quienes entregaron un presente elaborado artesanalmente en rodocrosita, onix y alpaca por el mismo artista.

La iniciativa contempla la entrega de premios en materia prima para los artesanos distinguidos en la 55º edición de la Fiesta del Poncho en los rubros Talla en Piedra e Imaginería en rodocrosita.

En el encuentro también se compartieron los avances del nuevo edificio de la Escuela Pública de Orfebrería, que contará con talleres renovados y espacios especialmente acondicionados para la formación y el desarrollo de los oficios vinculados al trabajo de los minerales.

La ministra destacó la importancia de potenciar la riqueza mineral de Catamarca para el desarrollo artesanal: “Somos una provincia con una enorme riqueza en minerales y me pone muy contenta ver a jóvenes del interior interesados en nuestros oficios. En Catamarca mantenemos viva la tradición y contamos con la materia prima necesaria para sostener nuestra artesanía”, expresó.

También, remarcó que la originalidad y el carácter único de las producciones locales constituye uno de los principales valores de la provincia: “Tener una pieza con una impronta única e irrepetible es nuestra mayor fortaleza. Debemos seguir generando instancias para que quienes nos visitan conozcan el valor de estos productos y se maravillen con la calidad de nuestros artesanos”, señaló.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de seguir articulando acciones entre el ministerio y CAMYEN para que los recursos minerales de Catamarca se conviertan en una oportunidad de crecimiento para los artesanos, fortaleciendo la identidad cultural y agregando valor a la producción local.