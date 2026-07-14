Cierran el Volver al Trabajo y más de 900.000 beneficiarios dejarán de cobrar desde agosto

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno a mantener el programa. El Ministerio de Capital Humano avanzará con su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

El programa Volver al Trabajo llegará a su fin en agosto de 2026 luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos. La decisión judicial dejará sin la prestación mensual a más de 900.000 beneficiarios de todo el país.

Con el fallo, el Gobierno nacional recuperó el control sobre la implementación de su política social y podrá avanzar con el cierre definitivo del programa, que será reemplazado por un esquema de vouchers para capacitación laboral.

Qué resolvió la Justicia

La Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno y anuló la resolución del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado mantener vigente el programa por considerar que su eliminación afectaba a personas en situación de vulnerabilidad.

Los camaristas sostuvieron que la continuidad de los pagos mediante una medida cautelar implicaba adelantar el resultado del juicio de fondo, por lo que resolvieron dejar sin efecto esa protección judicial.

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano ya no estará obligado a realizar las transferencias mensuales correspondientes al programa.

Cuándo se dejará de cobrar Volver al Trabajo

La interrupción de los pagos se hará efectiva a partir de agosto de 2026. Los beneficiarios dejarán de percibir una prestación mensual que oscilaba entre $78.000 y $80.000, según el esquema vigente.

La decisión impactará sobre trabajadores de la economía popular que permanecían inscriptos en el programa y utilizaban ese ingreso como complemento para afrontar gastos básicos.

Qué pasará con el programa

Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, sostienen que el programa tenía una duración limitada y que su continuidad por vía judicial representaba una interferencia en las decisiones de política pública.

La cartera nacional prevé reemplazar las transferencias directas por un sistema de vouchers de capacitación laboral, mediante el cual los fondos serán destinados a empresas, instituciones educativas y centros de formación que brinden cursos de capacitación para mejorar la inserción laboral.

Según la planificación oficial, el objetivo es reemplazar los planes asistenciales por herramientas enfocadas en la formación y el acceso al empleo formal.

La reacción de la UTEP

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuestionó con dureza el fallo judicial y advirtió sobre el impacto social que tendrá la suspensión del programa.

Desde la organización afirmaron que “el hambre no espera” y acusaron a la Justicia de actuar en sintonía con el Ministerio de Capital Humano. Además, anunciaron que continuarán con medidas de protesta y movilización para reclamar la restitución de los ingresos.

La entidad sostiene que la prestación representaba un ingreso esencial para miles de familias sin empleo formal y considera que la eliminación del programa implica un recorte de derechos para los trabajadores de la economía popular.

Qué argumenta el Gobierno

El Ejecutivo sostiene que los recursos que antes financiaban el programa serán reasignados a otras políticas públicas, entre ellas la ampliación de la jornada escolar en establecimientos ubicados en zonas vulnerables.

Con el fallo favorable de la Cámara Federal de San Martín, el Gobierno quedó habilitado para avanzar con el cierre definitivo de Volver al Trabajo y la implementación del nuevo esquema de capacitación laboral previsto por el Ministerio de Capital Humano.