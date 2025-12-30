CAMYEN proyecta ampliar exploraciones y atraer inversiones en 2026

Desde CAMYEN informaron que durante 2026 se avanzará en una estrategia orientada a poner en valor las áreas mineras de la provincia, a través del fortalecimiento de las tareas de exploración, la generación de nuevas instancias de inversión y la participación en misiones comerciales sectoriales y ferias mineras internacionales, como parte de una política activa de promoción del sector minero catamarqueño.

En este marco, se prevé ofrecer propiedades mineras con potencial de mineralización aurífera, litio, níquel, wolframio, entre otros minerales de interés a nivel mundial. Asimismo, se impulsarán tareas de prospección orientadas a determinar la posible existencia de tierras raras en el territorio provincial, con el objetivo de ampliar la información geológica disponible y acompañar la evaluación de nuevos proyectos.

La planificación para 2026 apunta a incrementar el conocimiento sobre los recursos minerales, promover mayores niveles de exploración y facilitar el acceso ordenado de empresas interesadas en analizar y desarrollar áreas mineras en Catamarca.

Proyectos Gold Nugget y Filo de las Vicuñas

En relación con los procesos correspondientes al año 2025, CAMYEN comunicó que los llamados a licitación realizados para las áreas Gold Nugget y Filo de las Vicuñas fueron declarados desiertos, conforme a los procedimientos vigentes, pese a la amplia difusión nacional e internacional del proceso y al interés manifestado por empresas de reconocida trayectoria.

Se trata de propiedades con potencial geológico, ubicadas en un entorno próximo a proyectos mineros en operación, lo que favorece el acceso, la logística operativa y la disponibilidad de infraestructura básica para el desarrollo de tareas de exploración.

En este contexto, ambos proyectos continúan disponibles para su eventual instrumentación mediante mecanismos de iniciativa privada o contratos directos, de acuerdo con el marco normativo aplicable, manteniéndose el interés de la empresa y de potenciales inversores en promover su evaluación y posible desarrollo.