El Escenario Mayor convoca con folklore y El Patio con cuarteto de La Konga este sábado

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho transita su último fin de semana con una intensa programación que reúne a destacados artistas locales y nacionales en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca.
El sábado 25 de julio, la música, la danza, la gastronomía, el turismo y las producciones audiovisuales serán protagonistas de una jornada que tendrá como grandes atractivos las presentaciones de Jorge Rojas, Carafea y Lázaro Caballero en el Escenario Mayor; y El Patio que convoca desde las 15, cerrará con un show a puro cuarteto de La Konga.
ESCENARIO MAYOR | desde las 21 hs
Ballet Folclórico Estable Municipal
Deby Gianoglio
Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas
Las Voces del Viento
Luz Segura
Jorge Rojas
Los Hermanos Rodríguez
Carafea
Lázaro Caballero
EL PATIO | desde las 15 hs
Escuela Municipal de Danza Viracocha
B de Band
Compañía de Mujeres Senderos
Los Hijos de Harri
Zafiros Crew
Shirleys Band
Sendero
Delegación Departamental Tinogasta
Sapitos For Ever
La Konga
MERCADO CULTURAL | desde las 16 hs
Diego Ávila
Luz Delgado
El Ballet Juntos
Mariángeles
Rocky Costa
Gold Stars
Flor de Lima
DJ Set
Jomaray
Darío Mercado
Ileana Martínez
PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs
Raíces Ambateñas
Catamarca Bureau – Presentación institucional
JSC Mining – Masterclass gastronómica
Diego Pérez
UTHGRA – El Poncho en un cóctel
Ballet Folklórico Intercultural Aremai
Las Juntas: presentación de membrillar junteño y Sierra Silleta Trail
Rafa Toledo
Camerata Les Musicantes
Fiambalá – Turismo natural
Beto Barrionuevo
Los Viajeros
PONCHO AUDIOVISUAL
Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs
Muestra ANIMA LATINA – Festival de Cine de Animación Latinoamericano
Terror en el Valle | 19 a 22 hs
Proyección del corto “Nicasio en la oscuridad”, de Diego Yapur.
Presentación de Coming Soon junto a Bruno Carabajal y equipo.
Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja.
Charla con productores.
La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.
Las entradas para las noches de Escenario Mayor se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.