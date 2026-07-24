El Escenario Mayor convoca con folklore y El Patio con cuarteto de La Konga este sábado

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho transita su último fin de semana con una intensa programación que reúne a destacados artistas locales y nacionales en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca.

El sábado 25 de julio, la música, la danza, la gastronomía, el turismo y las producciones audiovisuales serán protagonistas de una jornada que tendrá como grandes atractivos las presentaciones de Jorge Rojas, Carafea y Lázaro Caballero en el Escenario Mayor; y El Patio que convoca desde las 15, cerrará con un show a puro cuarteto de La Konga.

ESCENARIO MAYOR | desde las 21 hs

Ballet Folclórico Estable Municipal

Deby Gianoglio

Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas

Las Voces del Viento

Luz Segura

Jorge Rojas

Los Hermanos Rodríguez

Carafea

Lázaro Caballero

EL PATIO | desde las 15 hs

Escuela Municipal de Danza Viracocha

B de Band

Compañía de Mujeres Senderos

Los Hijos de Harri

Zafiros Crew

Shirleys Band

Sendero

Delegación Departamental Tinogasta

Sapitos For Ever

La Konga

MERCADO CULTURAL | desde las 16 hs

Diego Ávila

Luz Delgado

El Ballet Juntos

Mariángeles

Rocky Costa

Gold Stars

Flor de Lima

DJ Set

Jomaray

Darío Mercado

Ileana Martínez

PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs

Raíces Ambateñas

Catamarca Bureau – Presentación institucional

JSC Mining – Masterclass gastronómica

Diego Pérez

UTHGRA – El Poncho en un cóctel

Ballet Folklórico Intercultural Aremai

Las Juntas: presentación de membrillar junteño y Sierra Silleta Trail

Rafa Toledo

Camerata Les Musicantes

Fiambalá – Turismo natural

Beto Barrionuevo

Los Viajeros

PONCHO AUDIOVISUAL

Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs

Muestra ANIMA LATINA – Festival de Cine de Animación Latinoamericano

Terror en el Valle | 19 a 22 hs

Proyección del corto “Nicasio en la oscuridad”, de Diego Yapur.

Presentación de Coming Soon junto a Bruno Carabajal y equipo.

Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja.

Charla con productores.

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Las entradas para las noches de Escenario Mayor se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.