Cine por la Memoria en Catamarca

Este mes de marzo, en el marco del Mes de la Memoria, y a 50 años del último Golpe de Estado Cívico Militar, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte junto al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, organizan el ciclo “Cine por la Memoria”.

Este espacio contará en una primera instancia con un ciclo de cortos y documentales audiovisuales denominados La Fe Perseguida, a realizarse el lunes 16 de marzo desde las 20 horas en CATA, República y Sarmiento.

En este primer encuentro se proyectarán los capítulos, “Los Curas de Chamical” y “Wenceslao Pedernera”, cuyas producciones corresponden a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja, y además se proyectará la película “Padre Angelelli el Obispo del Pueblo”, cuya producción la realizó el Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2020.

Esa proyección contará con la presencia de Delfor “Pocho” Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja y Carlos Ferreyra, cantor, poeta y defensor de DD.HH. de La Rioja, quienes disertarán sobre la vida de Angelelli y la experiencia de lucha junto a él.

Además, el miércoles 25 de marzo, desde las 20 horas, en el Cine Teatro Catamarca, se proyectará la película 1985, un aclamado drama histórico dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La película sigue a los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en su valiente lucha por enjuiciar a los líderes de la sangrienta dictadura militar argentina.