El Poncho Diseño cumple 10 años de creatividad e innovación

En el marco de la 55° Fiesta del Poncho, el Pabellón Poncho Diseño abraza una década como el espacio dedicado al diseño de autor, consolidándose como una plataforma para la creatividad, la innovación y la producción independiente.

En esta edición, el pabellón se integra al concepto general de la Fiesta: “Identidad en Movimiento”, con una propuesta que invita a descubrir cómo el diseño contemporáneo dialoga con la identidad, los oficios y la cultura. A través de un recorrido abierto y dinámico, el espacio reúne a 34 diseñadores de Catamarca y de distintas provincias del país.

Las propuestas abarcan el diseño textil e indumentaria, objetos, joyería, accesorios, marroquinería y artes visuales, reflejando la diversidad de miradas que caracterizan al diseño de autor. Cada pieza exhibida es el resultado de un proceso creativo propio, donde la innovación y la identidad se expresan a través de materiales, técnicas y lenguajes contemporáneos.

En esta edición el pabellón presenta una arquitectura abierta, compuesta por stands modulares que integran exhibición, mobiliario e iluminación en una imagen unificada, concebido para favorecer una experiencia de recorrido más fluida. Como espacio de encuentro, el café-bar que invita a detenerse, compartir y disfrutar del ambiente creativo que distingue a Poncho Diseño.

El acceso propone una intervención inspirada en el entramado del tejido artesanal del poncho, reinterpretado desde una estética contemporánea que dialoga con la identidad visual de esta edición de la Fiesta. El recorrido invita a explorar cada propuesta con libertad, descubrir nuevas expresiones del diseño y acercarse a los procesos creativos que hay detrás de cada colección.

A diez años de su creación, Poncho Diseño reafirma su lugar dentro de la Fiesta del Poncho como un espacio donde se entrelaza el diseño, cultura e identidad, ofreciendo al público la posibilidad de conocer propuestas originales.

El Poncho Diseño y todos los espacios de exposición estarán abiertos al público del 17 al 26 de 14 a 23.