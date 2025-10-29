Presentan la obra “La luna es un águila blanca” en el Salón Calchaquí

Este viernes 31 de octubre, a las 21, se presentará en el Salón Calchaquí la obra “La luna es un águila blanca”, un espectáculo unipersonal del actor, director y dramaturgo Raúl Sánchez.

La propuesta, que combina teatro y títeres e incluye textos del poeta español Federico García Lorca, cuenta con la colaboración en canto y voz de Lia Raggio, acordeón de Daniela Bartolomé y en confección de muñecos, Marcelo y Lucas Fernández.

La función tendrá lugar en el Museo Arqueológico Adán Quiroga, ubicado en Sarmiento 450, y el valor de la entrada es de $10.000.

El evento cuenta con el acompañamiento de Catamarca Capital y del Museo Arqueológico Adán Quiroga.