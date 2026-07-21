El Poncho Sunset fue una fiesta con Abel, Los Herrera, Euge Quevedo y 20 mil personas en el público

Unas 20 mil personas celebraron el Día del Amigo en el Poncho Sunset, que se realizó ayer en el Estadio Bicentenario y disfrutaron de una tarde que se hizo noche al ritmo de las canciones de Los Herrera, Abel y la LBC con Euge Quevedo.

“Venimos hace muchas ediciones y hemos visto y acompañado distintas fiestas. Hoy vemos un festival enorme, gigante y brillando. Y si brilla es por el apoyo de todos ustedes. Gracias a todos los que apoyan este festival, a quienes son de Catamarca y a quienes vienen desde distintos lugares de Argentina. Para mí es un orgullo y un privilegio cantar aquí esta noche” dijo Abel tras entregar una primera tanda de sus clásicas baladas.

El artista oriundo de Bahía Blanca regresó nuevamente a la principal fiesta cultural de Catamarca y presentó un concierto completo donde repasó sus clásicos y retomó el romance que tiene desde siempre con el público del Poncho.

Pájaro cantor fue el tema elegido para abrir su show, seguido de otros temas como La Llave, Once Mil, Cactus y se despidió con Piedra Libre, ya luciendo el poncho bandera que le obsequió la organización de la fiesta, a través de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán. Ovación y el cariño renovado con uno de los artistas más queridos del Poncho.

Fran y Fede, de Los Herrera, fueron los encargados de abrir el escenario y comenzaron directamente haciendo bailar al público que, desde temprano, fue poblando el campo y la platea del estadio.

Conocedores de la Fiesta del Poncho, tras su debut en 2025 en El Patio, Los Herrera ganaron de primeras a su público, que no dudó en cantar y bailar cada una de sus canciones. “Carita Triste” y “Cuidado que te supero” fueron las más ovacionadas, principalmente por el público joven que no dudo en acompañar en todo momento. También se escucharon “Y la hice llorar” “Tatoo” y “Te quise olvidar” con todo el público bailando al ritmo del cuarteto.

Y el cierre fue para la LBC y Euge Quevedo con toda la fiesta cuartetera. La carismática cantante junto a Rubén Pavón y toda su banda mantuvieron en alto el clima festivalero hasta pasada la medianoche en un Día del Amigo que estrenó formato sunset con el acompañamiento de una multitud que celebró la amistad en el marco de la Fiesta del Poncho

El auto del Poncho se fue a El Alto

Durante el Poncho Sunset se realizó el sorteo del automóvil Fiat Cronos 0 Km que entrega el festival, a través de Ledian Automotores.

El feliz ganador fue Luis Alberto Valdez, de 47 años, oriundo de El Alto. Y la motocicleta fue para Jessica Ocampo, oriunda de El Pajonal, Pomán, pero residente en Capital.