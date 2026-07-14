España y Francia abren las semifinales del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva con un atractivo duelo entre España y Francia, que se enfrentarán este martes 14 de julio desde las 16:00 (hora de Argentina) en el Dallas Stadium, Estados Unidos, en busca del primer boleto a la gran final.

El encuentro promete un alto nivel futbolístico entre dos de las principales potencias del fútbol europeo. España llega con un sólido rendimiento tras dejar en el camino a Bélgica en los cuartos de final, mientras que Francia accedió a esta instancia luego de superar a Marruecos.

Ambos seleccionados buscarán imponer su estilo en un partido que se perfila como uno de los más atractivos del certamen.

El ganador de esta semifinal avanzará a la final del Mundial y enfrentará al vencedor del choque entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles. El equipo que resulte derrotado jugará el partido por el tercer puesto.