Deportes

España y Francia abren las semifinales del Mundial 2026

Datamarca5
By Datamarca5

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva con un atractivo duelo entre España y Francia, que se enfrentarán este martes 14 de julio desde las 16:00 (hora de Argentina) en el Dallas Stadium, Estados Unidos, en busca del primer boleto a la gran final.

El encuentro promete un alto nivel futbolístico entre dos de las principales potencias del fútbol europeo. España llega con un sólido rendimiento tras dejar en el camino a Bélgica en los cuartos de final, mientras que Francia accedió a esta instancia luego de superar a Marruecos.

Ambos seleccionados buscarán imponer su estilo en un partido que se perfila como uno de los más atractivos del certamen.

El ganador de esta semifinal avanzará a la final del Mundial y enfrentará al vencedor del choque entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles. El equipo que resulte derrotado jugará el partido por el tercer puesto.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
Deportes

Se jugará la Copa “EuroAmérica” entre Argentina e Italia

Deportes

Hoy, Independiente vs Lanús por la Sudamericana

Deportes

Copa Libertadores: Amplían lista de buena fe

Deportes

Los datos del partido de vuelta entre River y Boca

Deportes

Dolor en el fútbol: murió el Chango Cárdenas, leyenda de Racing

DeportesPortadas

Liga Argentina de Básquet: Montmartre recibe al difícil San Isidro en “El Nido”

Deportes

La “Scaloneta” se mide ante Emiratos Árabes a días del mundial

Deportes

Liga Interprofesional: El Anual de Maxi arrancó con todo

Show More