Espectáculos, artesanías y gastronomía para celebrar a la Patria en la Casa de la Puna

La ciudad ofrece numerosas alternativas que apuntan al disfrute en un fin de semana largo muy especial, con diversas razones para salir a celebrar.

El Día de la Independencia que se festeja cada 9 de julio, la clasificación de Argentina en una nueva instancia en el Mundial de Fútbol, el inicio de las vacaciones para muchos y la llegada de los turistas que eligen la provincia para pasar su descanso invernal alientan a los prestadores privados y a los organismos dedicados a las propuestas recreativas a multiplicarlas y ofrecer opciones para todos los gustos.

La Casa de la Puna será sin duda uno de los epicentros más concurridos ya que concentrará numerosas actividades, del jueves al domingo.

Locro Patrio

Este jueves 9 de Julio al mediodía, habrá un Locro Patrio con show en vivo de Fernando Guilla, El Vendaval y Rafa Toledo. La entrada costará $ 8.000.

Por la noche, a partir de las 22 hs., en el espacio climatizado, la peña de Achalay invita a escuchar al grupo Tres tristes tigres, con Lela Folquer y Nati Torres como invitadas especiales. La entrada -que incluye una copa de vino- costará $ 8.000.

Manos Catamarqueñas

Por otras parte, durante el viernes y sábado, de 12 a 18 hs., la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital propone la Feria Manos catamarqueñas, en la que numerosos artesanos, productores y diseñadores expondrán sus creaciones en la Plaza Quique Sánchez Vera, ubicada frente a Casa de la Puna. También habrá food trucks, rincón matero, talleres y espectáculos gratuitos.

El viernes 10, a las 12.30 la profesora y bailarina Rita Soria, brindará un taller gratuito de zamba, y posteriormente, subirán al escenario Maite Díaz, el Ballet Dejando Huellas y el grupo La Triada.

El sábado 11, a las 12.30 hs. el profesor y bailarín Agustín Molina enseñará a bailar la danza tradicional “El Sombrerito”, para luego dar lugar a las actuaciones del Ballet Semblanzas , Nacho Andrada y La Huella.

Por su parte Achalay complementará la propuesta gastronómica en el interior de Casa de la Puna durante los mediodías, con comidas típicas, acompañadas con vinos regionales o cervezas artesanales. Toda la información sobre la agenda de julio y las actividades turísticas de la ciudad se pueden encontrar en la web sfvc.tur.ar y en las redes oficiales de SFVC Turismo.