Murió Bonnie Tyler, la cantante británica que lideró los rankings con Eclipse total del corazón

A inicios de mayo pasado, la artista había tenido que ser inducida médicamente a un coma tras una cirugía intestinal de urgencia en Portugal.

Bonnie Tyler, la reconocida ⁠cantante británica de pop —famosa por baladas potentes de los años 80 como “Total Eclipse of the Heart” ⁠(Eclipse total del corazón, por su traducción en español) y “Holding Out for a Hero”—, falleció a última hora del miércoles a los 75 años, según comunicó la familia a través de un mensaje en Facebook.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otra declaración en breve, pero por ahora pedimos privacidad para hacer frente a esta tragedia”, indicaron en la escueta publicación.

A inicios de mayo pasado, la artista había tenido que ser inducida médicamente a un coma tras haber sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia en Portugal. “Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, expresó entonces el representante al dar esa noticia.