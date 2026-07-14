Fiesta del Poncho: cómo será la validación del CUD para acceder al cupo de personas con discapacidad

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Dirección de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, informa a la comunidad sobre el procedimiento de validación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para las personas que soliciten acceder al cupo destinado a personas con discapacidad en la 55.° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

En este sentido, se recuerda que el Ministerio de Salud interviene exclusivamente en la validación de la autenticidad y vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) presentado por cada solicitante. La recepción de solicitudes, asignación de entradas y administración de los cupos se realizan a través del sistema dispuesto para el evento.

Cada espectáculo contará con un cupo reservado del 4 % destinado a personas con discapacidad. La solicitud deberá efectuarse únicamente mediante el formulario disponible en los sitios oficiales www.fiestadelponcho.gob.ar y www.universotickets.com.

El formulario correspondiente a cada show se habilitará 48 horas antes de su realización y deberá completarse con los datos personales del solicitante, adjuntando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y, en caso de corresponder, la información del acompañante.

Una vez enviada la solicitud, la Dirección de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad realizará la validación del CUD. Finalizado este proceso, los solicitantes recibirán un correo electrónico con el resultado de la evaluación y, en caso de corresponder, las indicaciones para el ingreso al espectáculo.

Para retirar las entradas, las personas beneficiarias deberán presentarse en la boletería del Estadio Bicentenario con DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico o digital a través de la aplicación Mi Argentina. No se aceptarán fotografías ni fotocopias del certificado.

El ingreso al espectáculo será de 20:00 a 21:30 horas, por orden de llegada y hasta completar el sector preferencial asignado.

En los casos en que la solicitud no resulte aprobada, se enviará un correo electrónico informando los motivos y los canales disponibles para recibir el asesoramiento correspondiente según cada situación particular.