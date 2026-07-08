Ganó Argentina, y otra vez los diputados no trabajaron

Tal como sucedió tras el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol, el pasado 16 de Junio, este miércoles nuevamente la Cámara de Diputados se tomó el día y no hubo sesión.

La Cámara legislativa que conduce la aspirante a Vicegobernadora 2027, Paola Fedeli, repitió la conducta de suspender la sesión, tal como ya lo hicieran el días posterior del debut de Messi y compañía.

Indudablemente, que hay complicidades de todos los legisladores que entre el frío a media mañana (tipo 10hs sonó el timbre), los viajes, y posiblemene la emoción aún a flor de piel tras el partido de ayer, no pudieron asistir a dar el quorúm necesario.

Lo positivo, es que el próximo partido de Argentina es el sábado, por lo tanto los diputados catamarqueños tendrán varios días para recuperarse; aunque ya viene el receso invernal para que se descansen adecuadamente del duro trajín que tuvieron este semestre, que en realidad comenzó efectivamente el 1° de Mayo y que les demandó 6 arduas sesiones.