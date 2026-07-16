Inaugura la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Este viernes 17 de julio comienzan los diez días más esperados por los catamarqueños, con la realización de la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se extenderá hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.
La jornada comienza con el acto de apertura, previsto para las 11 hs en el Escenario Mayor de la fiesta. Autoridades de la provincia, encabezadas por el gobernador Raúl Jalil, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe y la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán estarán presentes en el acto inaugural al que fueron invitados artesanos, expositores, artistas -protagonistas de la fiesta – y al que puede sumarse el público interesado.
El acto contará con una parte protocolar y culminará con el despliegue escénico del cuadro de apertura, denominado “Urdiendo el tiempo”, que combina danza y música en una puesta integral que cuenta con dirección general de la Dirección de Desarrollo Cultural, dirección coreográfica de Víctor Aybar y dirección musical de Luis Bazán
A partir de las 14 horas abrirán sus puertas todos los pabellones y los distintos sectores de exposición, para recibir a los visitantes. Y de esa forma ya quedarán habilitados los distintos espacios, sectores gastronómicos y escenarios en simultáneo que ofrece la fiesta.
La primera jornada de la Fiesta del Poncho contará con una amplia programación en los distintos escenarios del Predio Ferial, el dúo Pimpinela y los Campedrinos serán los protagonistas del Escenario Mayor en esta primera noche festivalera, y Christian Herrera tendrá su debut en El Patio, combinando así artistas locales, propuestas culturales y expresiones tradicionales que marcarán el inicio de una nueva edición del festival más importante del invierno catamarqueño.
Programación del viernes 17 de julio
Escenario Mayor | desde las 21 hs
Delegación Regional Puna – Antofagasta de la Sierra
Compañía Mala Junta
Noelia Díaz “Negracha”
Germán Fuentes
Cía. de Danzas Femeninas Eulalias
Nicolás Reyna
Pimpinela
Noelia Tula
Emilio Morales
Campedrinos
El Patio | desde las 14 hs
Ballet Municipal Fiambalá
Fernando Guilla
Guadalupe Carrizo
La Troya
Delegación Departamental Paclín
Paula Romero
Dúo Yanasu
Ballet Catamarca Danzas
Hugo Nanni
Ballet Piriqui Pérez
Christian Herrera
Mercado Cultural | desde las 16 hs
Ballet El Taller
Chef
Maite Díaz
Lautaro Cancino
Raúl Acevedo
Compañía de Danzas Semillas Gauchas
Lucas Tapia
DJ Set
La Huella Catamarca
Carla Romero
Riqra
Pabellón de Turismo | desde las 15 hs
Ballet Dueños del Tiempo
Aixa Figueroa
Provincia de Santa Fe – Poncho Santafesino
Compañía de Latin Jazz
Huillapima – Sabores y Destinos
Dulce chumbicha, tierra de mandarinas y tradición
Delegación Chumbicha
Belén te cobija en su valle
Ballet Danzarés
Dúo Hansen – Segura
El Alto – Refugio del Turismo
Mauricio Cabrera
La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y toda la información necesaria para disfrutar del evento se puede consultar en la web fiestadelponcho.gob.ar y a través de las redes sociales oficiales de la fiesta.
Las entradas para las noches de Escenario Mayor y Poncho Sunset se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.