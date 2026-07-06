Incendios forestales avanzan en Francia, España y Portugal en medio de temperaturas extremas

Las llamas ya consumieron más de 19.000 hectáreas y cientos de bomberos continúan trabajando para contener los focos activos. Las autoridades advierten que el riesgo se mantiene elevado por el intenso calor.

Europa vuelve a enfrentar una compleja emergencia ambiental. Cientos de bomberos combaten ayer importantes incendios forestales en Francia, España y Portugal, donde las llamas ya devastaron más de 19.000 hectáreas y las altas temperaturas dificultan las tareas de control.

El avance del fuego coincide con un nuevo incremento de la temperatura en gran parte del continente, donde los pronósticos anticipan máximas de hasta 40 grados, un escenario que favorece la rápida propagación de los incendios.

La situación se produce cuando varios países europeos todavía sufren las consecuencias de la intensa ola de calor registrada a fines de junio, un fenómeno que dejó miles de muertes adicionales, especialmente en Francia, y volvió a poner en evidencia el impacto de los eventos climáticos extremos.

En ese contexto, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, alertó que la temporada de incendios comenzó aproximadamente un mes antes de lo habitual, una señal que refleja el agravamiento de las condiciones climáticas y el aumento del riesgo de nuevos focos.

Mientras continúan las tareas para contener las llamas, las autoridades mantienen el estado de alerta en distintas regiones afectadas y monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas, ante la posibilidad de que las altas temperaturas y el viento compliquen aún más la emergencia.