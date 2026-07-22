Intentaron robar un transformador eléctrico en El Pantanillo

Un hecho de vandalismo, con la finalidad de robo, contra un transformador eléctrico operado por la empresa EC SAPEM, ocurrió durante la mañana de este miércoles en el Área Industrial El Pantanillo, en la zona sur de la capital.

El hecho fue descubierto en la mañana de hoy, en inmediaciones de un predio crematorio en el predio industrial.

Según informaron técnicos de EC SAPEM, los malvivientes treparon a la estructura de hormigón para intentar descolgar el transformador de potencia y habían comenzado, y abandonado, el desmontaje.

Este tipo de sabotaje se realiza con la finalidad de hacerse de extraerle el cobre de su interior.

Esta peligrosa práctica se reitera de un tiempo a esta parte.

Las autoridades judiciales ya iniciaron la investigación buscando cámaras de seguridad del predio para identificar a los responsables.