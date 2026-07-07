La Batalla de Arqueros se prepara para una histórica sexta edición

La cuenta regresiva ya comenzó y crece la expectativa por una nueva edición de la Batalla de Arqueros Catamarca, uno de los eventos más importantes del calendario para los especialistas en defender los tres palos.

El próximo domingo 12 de julio, el Complejo Leones será escenario de la sexta edición de un certamen que, con el paso de los años, se consolidó como un punto de encuentro para arqueros de todas las edades y niveles, promoviendo la competencia, el aprendizaje y el crecimiento de una posición tan particular dentro del fútbol.

La edición 2026 promete marcar un antes y un después. Por primera vez, la Batalla de Arqueros contará con la participación de escuelas de arqueros de otras provincias, con delegaciones confirmadas de San Luis y La Rioja, un hecho que refleja el crecimiento y el prestigio que ha alcanzado el evento a nivel regional.

A ellas se sumarán representantes del interior de Catamarca, provenientes de Mutquín, Andalgalá y Belén, además de los numerosos arqueros de Capital y Valle Central, conformando una convocatoria récord.

Los organizadores informaron que transitan los últimos días de inscripciones, por lo que invitaron a todos los interesados a asegurar su lugar en una jornada que combinará competencia, camaradería y la posibilidad de medirse con colegas de distintos puntos del país.

La Batalla de Arqueros se ha convertido en mucho más que un torneo. Es un espacio donde los protagonistas son quienes muchas veces resultan decisivos dentro de una cancha y que, por un día, ocupan el centro de la escena demostrando técnica, reflejos, personalidad y pasión por el puesto.

Con una convocatoria que sigue creciendo año tras año, la sexta edición apunta a convertirse en la más importante desde su creación, consolidando a Catamarca como una referencia para este tipo de competencias especializadas.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse comunicándose al 3834-038317.